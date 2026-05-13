Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base Unifil con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah ( le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente ), il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto “franco e aperto”, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito “inaccettabili” gli attacchi contro le truppe Onu impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, ribadendo l'impegno determinato della Repubblica italiana contro ogni atto di antisemitismo.

Le parole di Herzog

"Ho ringraziato il presidente Mattarella e le autorità italiane per la loro ferma posizione nel condannare questi attacchi e per i loro sforzi nel prevenirli", ha commentato il presidente israliano Isaac Herzog in una dichiarazione su X, durante "la conversazione molto buona e a ampia con il mio amico presidente dell'Italia Sergio Mattarella". Herzog ha "avanzato le mie preoccupazioni per il sentimento estremista anti Israele, e a volte antisemita, che emerge in parti dell'opinione pubblica italiana". Il presidente israeliano ha aggiunto che questo emerge "nelle molestie in corso ai danni del padiglione della Biennale di Venezia, come per le proteste contro lo sventolare delle bandiere della brigata ebraica a Milano". "Israele considera l'Italia uno stretto amico e la partnership tra i nostri Paesi è nell'interesse dei nostri popoli e nazioni", ha concluso Herzog che specifica che con Mattarella ha scambiato anche "opinioni sui recenti sviluppi regionali".