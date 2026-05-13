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Sospettato di 130 casi di abusi sessuali, pediatra arrestato in Germania

Mondo
©IPA/Fotogramma

I fatti risalgono al periodo tra il 2013 e il 2025, quando il medico era in servizio in una clinica nella Havelland, nel Brandeburgo tedesco. Le indagini sono partite dopo la denuncia della madre di un bambino che aveva segnalato un abuso commesso su un minore nell'ospedale di Rathenow

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Un pediatra è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali in Germania. Il medico, che lavora in una clinica nella Havelland, nel Brandeburgo tedesco, sarebbe responsabile di 130 casi di abusi. I fatti di cui è accusato sarebbero stati commessi prevalentemente mentre era in servizio, tra il 2013 e il 2025. Tra i casi figurano anche gravi abusi sessuali e stupri a danno di minori. Lo ha riferito la Procura di Potsdam. Lo scorso gennaio il medico era stato denunciato da una madre, che aveva segnalato un abuso commesso su un bambino nell'ospedale di Rathenow. Di qui è scattato il blitz della polizia e gli investigatori hanno sequestrato una grande quantità di supporti informatici. La Procura ha rapidamente verificato se ci fossero altre vittime. Come motivo della detenzione è stato addotto anche il rischio di recidiva.

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