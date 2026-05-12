Venezuela, Trump: "Valuto seriamente di renderlo il 51esimo Stato Usa"

Il presidente americano lo ha affermato a Fox News, aggiungendo poi che "il Venezuela ama Trump". Il Venezuela "non ha mai considerato" questa possibilità, ha replicato Delcy Rodriguez, presidente ad interim dopo che le forze speciali Usa hanno catturato nel blitz del 3 gennaio scorso Nicolas Maduro

Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato a Fox News che sta "considerando seriamente" di fare del Venezuela il 51esimo Stato degli Stati Uniti. Trump ha poi aggiunto che i venezuelani "lo adorano". Immediata la replica della presidente venezuelana ad interim Delcy Rodriguez che ha seccamente escluso ogni ipotesi di controllo americano sul suo Paese.

Trump aveva già fatto commenti simili lo scorso marzo, dopo il trionfo del Venezuela sull'Italia nelle semifinali del World Baseball Classic 2026. Poi, il presidente degli Stati Uniti aveva ironizzato sul suo network Truth che nel Paese sudamericano "stanno succedendo cose positive", ponendo un interrogativo neppure tanto criptico: "Stato numero 51?".

La risposta del Venezuela

La presidente venezuelana ad interim Delcy Rodríguez ha respinto con forza ogni ipotesi di controllo statunitense sul suo Paese, dichiarando che il Venezuela "non è una colonia, ma una nazione libera". Le parole sono state pronunciate all'uscita delle sessioni alla Corte internazionale di giustizia all'Aia, in risposta a una domanda di un giornalista della rete ufficiale Telesur dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trum a Fox News. "Se noi venezuelani abbiamo qualcosa è che amiamo il nostro processo di indipendenza", ha affermato la Rodríguez sottolineando che la sovranità del suo Paese è stata costruita "dalla gloria di uomini e donne che hanno dato la vita". La leader chavista ha insistito sul fatto che Caracas non accetterà ingerenze esterne e continuerà a difendere la propria autonomia politica.