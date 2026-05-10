L'epicentro è stato localizzato 41 chilometri a Est di Lebu a 24 chilometri di profondità, secondo quanto indicato dal Centro sismologico nazionale (Csn). Al momento non risultano segnalazioni di danni gravi a persone o infrastrutture, ma le autorità stanno monitorando la situazione nelle zone colpite dal sisma

Un sisma ha scosso sabato sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. La scossa, registrata alle 22:35 di sabato (ora locale), ha avuto una magnitudo di 5.8, con epicentro a 41 chilometri a Est di Lebu e a 24 chilometri di profondità, secondo quanto indicato dal Centro sismologico nazionale (Csn). Da parte sua, il Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) ha già confermato che il terremoto è stato avvertito almeno nelle regioni di Maule, Los Ríos, Bío Bío, La Araucanía e Ñuble.

Non risultano segnalazioni di danni a persone o infrastrutture

Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni gravi a persone o infrastrutture, ma le autorità stanno monitorando la situazione nelle zone colpite dal terremoto. Il Cile è uno dei Paesi più esposti al rischio sismico nel mondo, trovandosi lungo la cosiddetta “cintura di fuoco del Pacifico”, area caratterizzata da intensa attività tettonica e frequenti terremoti.