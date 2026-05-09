I sensitivi della Gen Z: cos'è l'intuizione pratica di cui parlano?

Ciò che i giovani definiscono “abilità psichiche” non riguarda tanto fenomeni soprannaturali in senso stretto – come comunicare con i morti o avere visioni: il 33% le descrive come la capacità di percepire che qualcosa non va, il 28% di individuare la disonestà delle persone e il 26% di capire quando è il momento di allontanarsi da una situazione
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi