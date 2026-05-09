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I sensitivi della Gen Z: cos'è l'intuizione pratica di cui parlano?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Ciò che i giovani definiscono “abilità psichiche” non riguarda tanto fenomeni soprannaturali in senso stretto – come comunicare con i morti o avere visioni: il 33% le descrive come la capacità di percepire che qualcosa non va, il 28% di individuare la disonestà delle persone e il 26% di capire quando è il momento di allontanarsi da una situazione

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