La sezione n.1 che collegava il secondo e il terzo piano della Torre e, per oltre quarant'anni parte di una collezione privata, sarà in vendita dal 21 maggio. Era stata smantellata nel 1983, quando il monumento subì modifiche

Sono circa 7 milioni le persone che visitano la Tour Eiffel a Parigi ogni anno ma solo una al mondo potrà avere nella propria casa un pezzo del monumento tra i più famosi della Terra. Gli unici requisiti sono avere un ingente capitale e un soffitto alto. Il mese prossimo, nella capitale francese, verrà infatti messo all'asta un frammento della scalinata originale della Tour Eiffel.

Si tratta della sezione n. 1 della scala a chiocciola originale che collegava il secondo e il terzo piano della torre quando fu inaugurata nel 1889. Realizzata in acciaio e lamiera rivettata, è composta da 14 gradini che poggiano su una base a croce e misura 2,75 metri di altezza e 1,75 metri di diametro.

Per quasi un secolo dalla sua fondazione, i visitatori hanno raggiunto la cima tramite questi gradini, ma nel 1983 il monumento ha subito un'importante ristrutturazione e alcune sezioni della scalinata sono state smantellate e sostituite con ascensori. Dal 21 maggio prossimo, questa parte della storica scalinata verrà messa all'asta dal dipartimento Art Deco di Artcurial a Parigi.

Il costo

Secondo quanto riportato sul sito web di Artcurial , si prevede che l'opera raggiungerà un prezzo compreso tra 120.000 euro e i 150.000 euro. Ma chi si è tenuto questa scala a chiocciola per tutto questo tempo? Nonostante l'identità del venditore non sia stata resa pubblica, la casa d'aste ha dichiarato che l'opera è rimasta in una collezione privata per "oltre 40 anni", da quando è stata smantellata nel 1983.

Sabrina Dolla, vicedirettrice di Artcurial, ha riferito alla Cnn che l’opera non è mai stata esposta all’esterno e, prima di essere venduta, è stata sottoposta a un restauro approfondito. Dolla ha anche aggiunto che la scala non si tratta di un semplice cimelio: "È un'esperienza immersiva, un viaggio statico attraverso il tempo e lo spazio. Immaginatevi nel 1889 su questa scalinata, sospesa tra i 113 e i 276 metri di altezza, senza barriere di sicurezza, ma con una vista a 360 gradi su Parigi".

Le scale

La sezione n.1, all’asta dal 21 maggio, non è la prima scala del monumento progettato da Gustave Eiffel ad essere stata patrimonio privato per tutto questo tempo. Nel 1983 furono vendute venti sezioni della scalinata, la maggior parte delle quali è tuttora in possesso degli acquirenti originali.

In Francia, alcune sezioni sono conservate in due musei parigini, il Musée d'Orsay e la Cité des Sciences. Una sezione si trova anche nella Francia orientale, al Musée de l'Histoire du Fer. In altre località, alcuni gradini sono esposti anche nei giardini della Fondazione Yoishii a Yamanashi, in Giappone, e un altro vicino alla Statua della Libertà a New York.

Alcune sezioni sono già state messe all’asta da Artcurial: la più preziosa è stata la sezione 13, venduta per 523.800 euro nel 2016. "Era in buone condizioni (come quella che stiamo presentando), e soprattutto perché un nuovo collezionista cinese la voleva a tutti i costi”, ha commentato Dolla alla Cnn.