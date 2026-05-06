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Nyt denunciato da un dipendente, "Discriminato perché uomo e bianco"

Mondo
©Getty

Secondo il dipendente, sarebbero stati scelti tre donne e un uomo afroamericani, come conseguenza degli obiettivi di inclusività del giornale 

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Il New York Times è stato citato in giudizio per una presunta discriminazione "contro un uomo bianco". Un'agenzia per i diritti civili ha intentato una causa contro il giornale sostenendo che ha scavalcato un dipendente di sesso maschile e di razza bianca per una promozione, favorendo invece una donna meno qualificata al fine di raggiungere i propri obiettivi di diversità. Il Nyt ha negato le accuse rispondendo che dietro la causa ci sono "ragioni politiche". La Equal Employment Opportunity Commission ha depositato il procedimento per conto di un redattore del quotidiano che aveva presentato un reclamo dopo che non ha ottenuto il ruolo di vice-responsabile della sezione immobiliare nel 2025. L'uomo ha citato il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964, legge che vieta la discriminazione in ambito lavorativo basata su sesso, razza, origine nazionale o religione. L'Eeoc ha sostenuto che gli obiettivi dichiarati pubblicamente dal giornale, volti ad aumentare il numero di donne e persone di colore nei propri ranghi dirigenziali, abbiano influenzato la decisione di escludere il candidato bianco dalla fase finale dei colloqui, facendo invece avanzare tre donne e un uomo afroamericani. 

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