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Morta Doris Fisher, la fondatrice di Gap: aveva 94 anni

Mondo

Lo ha comunicato l'azienda. L'imprenditrice lascia 3 figli, 10 nipoti e 13 pronipoti. Il marito, Don Fisher, era morto nel 2009

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Doris Fisher, fondatrice del marchio di abbigliamento americano Gap, "si è spenta sabato serenamente a San Francisco, circondata dalla famiglia, all'età di 94 anni". Lo ha comunicato l'azienda, aggiungendo che lascia 3 figli, 10 nipoti e 13 pronipoti. L'impero vale 16 miliardi di dollari. "La filosofia di vendita al dettaglio dei Fisher era rendere lo shopping facile mantenendo negozi ben forniti e molti camerini", osserva il New York Times. Il marito, Don Fisher, morto nel 2009, gestiva l'attività, e Doris creò un'immagine in un'epoca in cui le donne erano ancora una rarità nel mondo degli affari. Jeans, t-shirt bianche, giacche safari e felpe color kaki: capi prêt-à-porter eleganti ma informali, accessibili a prezzi moderati. I Fisher erano impegnati in molti progetti filantropici; possedevano una collezione di arte moderna e contemporanea e donarono oltre 1.100 opere al Museo di Arte Moderna di San Francisco; Doris era coinvolta in una rete di scuole pubbliche per studenti svantaggiati. Invece di fiori, la famiglia ha chiesto donazioni.

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