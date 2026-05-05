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Argentina, nuove rivelazioni contro Manuel Adorni capo di gabinetto di Javier Milei

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©IPA/Fotogramma

Nel mirino il pagamento in contanti da 250 mila dollari per la ristrutturazione di una villa. La spesa emerge nell'indagine patrimoniale avviata dopo le rivelazioni su acquisti immobiliari e viaggi di lusso

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Un pagamento cash da 250 mila dollari per la ristrutturazione di una villa in un complesso residenziale privato riporta oggi al centro dell'attenzione dei media in Argentina la figura di Manuel Adorni, il capo di Gabinetto di Javier Milei, già al centro di un'inchiesta per presunto arricchimento indebito. La nuova rivelazione è emersa proprio nel quadro dell'indagine sul patrimonio del funzionario, avviata dalla giustizia dopo la pubblicazione sui media di documenti che rivelavano le ingenti spese nell'acquisto di immobili e in viaggi di lusso affrontate dal momento dell'insediamento nella funzione pubblica.

La testimonianza dell'architetto

A riferire della presunta spesa è stato l'architetto che svolse la ristrutturazione della villa di 400 metri quadrati situata nel complesso Indio Cuá acquisita l'anno scorso per 120.000 dollari e intestata a nome della moglie. L'indagine mira a stabilire con quali fondi Adorni avrebbe affrontato una serie di spese che includono anche l'acquisto di un altro immobile nella città di Buenos Aires per 230.000 dollari, ma anche una serie di viaggi di lusso con la famiglia nelle esclusive località di Aruba in Venezuela, e a Punta del Este, in Uruguay, quest'ultimo con un jet privato.

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