Usa, allarme sicurezza vicino alla Casa Bianca: un morto

Un allarme sicurezza è scattato alla Casa Bianca mentre il presidente Donald Trump si preparava a ospitare una riunione sulle piccole imprese nello Studio Ovale. A quanto riferito su X dal pool di reporter accreditati alla presidenza, "una persona sospetta è stata colpita e uccisa all'esterno del complesso della Casa Bianca".Secondo i giornalisti alla Casa Bianca, il Secret Service ha chiesto a tutti i media presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa ed è stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale. "Tutti stanno bene e il programma del Presidente non ha subito interruzioni", si assicura nel post.

Secret Service: squadre di emergenza sul posto

Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria tra la 15th Street e Independence Avenue non sono state rese note. Il Secret Service ha invitato a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto.