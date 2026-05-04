La Principessa Eugenia di York è in attesa del terzo figlio

"Baby Brooksbank è atteso nel 2026!", si legge sul profilo Instagram della futura mamma, mentre i canali social di Buckingham Palace informano che "Sua Maestà" re Carlo III, zio di Eugenie, è informato e "felicissimo" per la notizia.

Una rara buona notizia per l'ex principe Andrea e l'ex consorte Sarah Ferguson, investiti pesantemente dallo scandalo delle frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La loro figlia secondogenita, la 36enne principessa Eugenie di York, ha fatto sapere infatti oggi con il marito, il finanziere Jack Brooksbank, di essere incinta di un terzo figlio: la cui nascita renderà i genitori nonni per la quinta volta."Baby Brooksbank è atteso nel 2026!", si legge sul profilo Instagram della futura mamma, mentre i canali social di Buckingham Palace informano che "Sua Maestà" re Carlo III, zio di Eugenie, è informato e "felicissimo" per la notizia.

Qunidicesimo nella linea di successione di casa Windsor

Il neonato sarà 15esimo nella linea di successione al trono di casa Windsor dopo sua madre e i due fratellini August ed Ernest, che hanno 5 e 2 anni. Subito davanti a loro ci sono la sorella maggiore di Eugenie, la 37enne Beatrice, sposata con l'immobiliarista anglo-italiano Edoardo Mapelli Mozzi, e i due loro figli. Le due principesse di York, molto amate in vita dalla regina Elisabetta II, loro nonna, sono state toccate sia pure indirettamente dalle ombre delle ultime rivelazioni relative ai rapporti fra i loro genitori ed Epstein. Per questo la monarchia ha preferito tenerle a distanza per la prima volta da eventi familiari pubblici come l'ultima partecipazione al seguito di re Carlo alla tradizionale messa di Pasqua dei Windsor. Restano tuttavia entrambe membri attivi della famiglia reale britannica, disponibili sulla carta a svolgere qualche attività di rappresentanza per conto della dinastia.