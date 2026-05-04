L’ente investigativo Ntsb consegna quasi 2mila pagine sullo schianto del Boeing 737 di China Eastern del 2022 in cui morirono 132 passeggeri. Dall'inchiesta del Corriere della Sera risulta che uno dei piloti avrebbe spinto la cloche per andare in picchiata, secondo i comandanti consultati ascolta articolo

A distanza di quattro anni dall’incidente aereo del 21 marzo 2022 del Boeing 737 di China Eastern con 132 persone a bordo, è certo che il velivolo si è schiantato a terra perché chi era in cabina ha spento entrambi i motori ha tolto il pilota automatico, e ha spostato in avanti la cloche. La svolta emerge dalla lettura che un comandante e un esperto di indagini aeronautiche hanno effettuato per conto del Corriere della Sera sulla base delle informazioni contenute in una serie di documenti che gli investigatori americani hanno consegnato attraverso una richiesta di accesso agli atti negli ultimi giorni.

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L’incidente Il 21 marzo 2022 il Boeing 737 di China Eastern Airlines decolla da Kunming alle 13:16 locali (le 6:16 del mattino in Italia) con destinazione Guangzhou: a bordo ci sono tre piloti, cinque assistenti di volo, un addetto alla sicurezza e 123 passeggeri. Ai comandi c’è il 31enne Yang Hongda, il copilota Zhang Zhengping, 58 anni, un veterano demansionato a primo ufficiale. Un’ora dopo il decollo, l’aereo entra nella "Regione di informazioni di volo" di Guangzhou, ma ad un certo punto il Boeing inizia a perdere sensibilmente altitudine. Alle 14:23 si schianta contro una collina a sud di Wuzhou. L’impatto è così violento che il Boeing si disintegra in oltre 50 mila pezzi. Nei suoi ultimi istanti il velivolo si avvicina alla velocità del suono. Le due scatole nere, recuperate sono danneggiate, ma hanno comunque conservato i dati.

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I parametri anomali L’analisi dei parametri contenuti nella documentazione estratti dalla scatola nera "Fdr" mostra che il rollio dell’aereo, fino a quel momento prossimo allo zero inizia improvvisamente a variare: prima ci sono delle oscillazioni, poi una rotazione che porta l’aeromobile quasi a capovolgersi, con valori che si avvicinano ai 180 gradi. È in picchiata, e non solo. Le superfici mobili del jet sono posizione in modo tale da consentire la massima aerodinamica. Anche gli alettoni e il timone di direzione si muovono per contribuire ad aumentare la velocità di picchiata. Per quanto riguarda la cloche "è stata esercitata pressione fisica durante la fase critica, spiega uno dei comandanti consultati. In che direzione? 'In avanti' , inoltre si rileva che qualcuno è stato ai comandi "fino alla fine".

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Boeing non commenta Un portavoce di Icao non si esprime sullo svolgimento delle indagini sugli incidenti né sulle comunicazioni con specifici Stati membri. Replica un portavoce dell’Ntsb : "Stiamo assistendo gli investigatori cinesi in conformità con i protocolli internazionali, i quali stabiliscono che solo l’autorità che conduce le indagini è autorizzata a divulgare informazioni sulle proprie attività e risultati", scrive il Corriere della Sera.