Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Sarah Aziza: “Così le ferite di Gaza si ereditano di padre in figlia”

Ludovica Passeri

La scrittrice statunitense di origine palestinese racconta in “Corpi e confini” (Gramma Feltrinelli) le conseguenze dell’esilio che si trasmettono di generazione in generazione. "Racconto la mia lotta contro l'anoressia per parlare di altro: il corpo è il primo luogo in cui si scopre la verità. Ignorare la mia storia familiare e il dolore che fa parte dell'identità palestinese non era una scelta sostenibile. Il mio fisico ha ceduto, avevo interiorizzato i traumi di mio padre e di mia nonna", spiega

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ