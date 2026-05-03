La scrittrice statunitense di origine palestinese racconta in “Corpi e confini” (Gramma Feltrinelli) le conseguenze dell’esilio che si trasmettono di generazione in generazione. "Racconto la mia lotta contro l'anoressia per parlare di altro: il corpo è il primo luogo in cui si scopre la verità. Ignorare la mia storia familiare e il dolore che fa parte dell'identità palestinese non era una scelta sostenibile. Il mio fisico ha ceduto, avevo interiorizzato i traumi di mio padre e di mia nonna", spiega