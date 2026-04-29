Parigi, gigantesco sciame api sotto sella bici vicino al Louvre. VIDEO

A Parigi un grandissimo sciame di api ha trovato rifugio sotto la sella di una vecchia bicicletta parcheggiata poco distante dalla stazione Palais-Royal–Musée du Louvre. L’episodio, che risale al 25 aprile, è stato subito gestito dalla Ratp, l’azienda del trasporto pubblico di Parigi e dell’area metropolitana, ma ha creato comunque qualche momento di preoccupazione. A risolvere la situazione ci ha pensato un apicoltore urbano, Volkan Tanaci, fondatore di CityBzz, un’impresa francese specializzata in apicoltura urbana e tutela degli impollinatori a Parigi e in altre città, contattato dalla Rapt. Secondo quanto ricostruito si è trattato di un alveare di una certa complessità, composto da un numero di api compreso tra 10mila e 15mila unità, che l’uomo ha recuperato e trasferito in una nuova arnia.