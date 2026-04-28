Egitto, turista morso da serpente durante spettacolo: morto 57enne

Un morso alla gamba gli è stato fatale. Un turista tedesco stava assistendo con la famiglia allo spettacolo de “Il mago dei serpenti” in un hotel di Hurgada, sul Mar Rosso, quando è morto dopo essere stato morso da un serpente durante una performance organizzata all’interno della struttura. Come si legge nel comunicato della polizia tedesca, la vittima (un 573nne originario di Unterallgaeu, in Baviera) presentava “chiari segni di avvelenamento”. Secondo una prima ricostruzione, l'incantatore avrebbe prima posizionato un serpente attorno al collo dell'uomo e avrebbe poi lasciato che si infilasse nei pantaloni. Il caso è ora al centro di accertamenti congiunti tra Egitto e Germania. La polizia di Kempten ha avviato un’indagine in quanto la vittima era cittadino tedesco. Resta centrale il nodo degli esami tossicologici, i cui risultati non sono ancora disponibili. Saranno questi accertamenti a chiarire la natura del veleno e il ruolo effettivo del morso nella morte del turista.