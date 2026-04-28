Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Egitto, turista morso da serpente durante spettacolo: morto 57enne tedesco

Mondo

Resta centrale il nodo degli esami tossicologici, i cui risultati non sono ancora disponibili. Saranno questi accertamenti a chiarire la natura del veleno e il ruolo effettivo del morso nella morte dell'uomo

ascolta articolo

Un morso alla gamba gli è stato fatale. Un turista tedesco stava assistendo con la famiglia allo spettacolo de “Il mago dei serpenti” in un hotel di Hurgada, sul Mar Rosso, quando è morto dopo essere stato morso da un serpente durante una performance organizzata all’interno della struttura. Come si legge nel comunicato della polizia tedesca, la vittima (un 573nne originario di Unterallgaeu, in Baviera) presentava “chiari segni di avvelenamento”. Secondo una prima ricostruzione, l'incantatore avrebbe prima posizionato un serpente attorno al collo dell'uomo e avrebbe poi lasciato che si infilasse nei pantaloni. Il caso è ora al centro di accertamenti congiunti tra Egitto e Germania. La polizia di Kempten ha avviato un’indagine in quanto la vittima era cittadino tedesco. Resta centrale il nodo degli esami tossicologici, i cui risultati non sono ancora disponibili. Saranno questi accertamenti a chiarire la natura del veleno e il ruolo effettivo del morso nella morte del turista.

Mondo: Ultime notizie

Cnn: Trump verso no a ultima proposta Iran. Incontro Putin-Araghchi

live Mondo

Donald Trump e i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sono scettici sull'offerta dell'Iran...

Guerra Ucraina Russia, attacco Kiev su raffineria Tuapse. LIVE

live Mondo

Nell'area russa, dopo il raid di droni ucraini, è scoppiato un incendio. Lo ha riferito la...

Atene, uomo apre fuoco al piano terra della Corte d'Appello: 4 feriti

Mondo

Le autorità greche hanno ritrovato il fucile da caccia e sono alla ricerca dell'autore delle...

Egitto, turista morso da serpente durante spettacolo: morto 57enne

Mondo

Resta centrale il nodo degli esami tossicologici, i cui risultati non sono ancora disponibili....

Messico, arrestato il re dei narcos Audias Flores Silva

Mondo

Washington aveva offerto una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per la sua cattura. Il...

Mondo: I più letti