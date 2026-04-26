Il ministro maliano Sadio Camara sarebbe stato ucciso nell'esplosione di un'autobomba vicino alla sua residenza nella base militare di Kati a Bamako. A riferirlo sono state alcune fonti della famiglia, citate da alcuni media. L'attacco è avvenuto nel corso dei combattimenti tra ribelli tuareg, sostenuti da jihadisti affiliati ad Al-Qaeda, e l'esercito, appoggiato da mercenari russi

Il ministro della Difesa nella giunta militare al potere in Mali, Sadio Camara, sarebbe stato ucciso a seguito dell'esplosione di un'autobomba vicino alla sua residenza nella base militare di Kati a Bamako. A riferirlo sono state alcune fonti della famiglia del ministro, citate da alcuni media, tra cui la rivista specializzata Jeune Afrique. Il raid si sarebbe verificato ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. L'attacco a Camara è avvenuto nel corso dei combattimenti tra ribelli tuareg, sostenuti da jihadisti affiliati ad Al-Qaeda, e l'esercito, appoggiato da mercenari russi.

L'offensiva dei ribelli tuareg

Nelle scorse ore i ribelli tuareg del Fronte di Liberazione dell'Azawad (Fla), con il supporto dei jihadisti del Gruppo per il Sostegno dell'islam e dei musulmani (Jnim), affiliato ad al Qaeda, ha condotto un'offensiva in diverse città del Mali. Nel mirino degli insorti ci sono le forze armate del Mali, che governano il paese con la giunta militare del presidente Assimi Goita. L'esercito maliano è sostenuto militarmente dagli alleati russi nell'Africa Corps.

Gli scontri continuano

Nel frattempo, gli scontri proseguono a Kidal, città strategica del nord, e a Kati, città vicina alla capitale maliana Bamako e roccaforte della giunta che governa il Paese del Sahel. "I combattimenti sono ripresi questa mattina, praticamente ovunque, i jihadisti sono vicino alla collina", hanno riferito delle fonti. Le offensive coordinate hanno preso di mira posizioni militari e amministrative a Bamako e nelle aree circostanti, oltre al quartier generale del presidente Goita e del ministro della Difesa Camara a Kati, nonché l'aeroporto internazionale della capitale. I jihadisti hanno anche annunciato la conquista della città di Mopti, così come della maggior parte delle posizioni militari nelle città di Sevarè e Gao. "Vogliamo scacciare gli ultimi combattenti russi che si sono rifugiati in un campo", ha affermato un portavoce dei ribelli tuareg, Mohamed Ramdane.

L'accordo tra ribelli tuareg e soldati russi dell'Africa Corps

Nelle scorse ore i ribelli tuareg hanno anche annunciato di aver raggiunto un "accordo" che consentirà ai soldati russi dell'Africa Corps di ritirarsi dalla città di Kidal. “È stato raggiunto un accordo per consentire all'esercito e ai suoi alleati dell'Africa Corps di lasciare il Campo 2, dove erano trincerati da ieri", ha dichiarato un funzionario dei ribelli tuareg, aggiungendo che Kidal è ora "totalmente" sotto il loro controllo. "Abbiamo visto un convoglio militare partire, ma non conosciamo i dettagli della situazione. Sono i combattenti dei gruppi armati che ora occupano le strade", ha detto un residente di Kidal.

Onu: “Condanniamo l'estremismo violento in Mali”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha condannato "l'estremismo violento" in seguito agli attacchi in Mali contro l'esercito. "Il segretario generale è profondamente preoccupato dalle notizie di attacchi in diverse località del Mali", ha detto il portavoce di Guterres in un comunicato. "Il segretario generale chiede un sostegno internazionale coordinato per affrontare la crescente minaccia dell'estremismo violento e del terrorismo nel Sahel e per rispondere ai bisogni umanitari urgenti", aggiunge il comunicato.