Abbiamo scelto 10 foto per raccontarvi Chernobyl

Il disastro di Chernobyl del 1986 contaminò milioni di persone e vaste aree tra Ucraina, Bielorussia e Russia. Il ritardo nella risposta al disastro, da parte del governo sovietico, ne aggravò le conseguenze. Le radiazioni provocarono morti, malattie e traumi duraturi. La ricostruzione per la messa in sicurezza del reattore esploso coinvolse ONU e comunità internazionale per decenni