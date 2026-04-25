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In quali condizioni vivono gli europei?

Gianluca De Feo

Youtrend

Nel 2024, oltre i due terzi degli europei (il 68%) vivevano in una casa di proprietà, mentre il restante terzo in affitto. Tuttavia, questa media nasconde squilibri notevoli, soprattutto sull’asse est-ovest e quello nord-sud

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