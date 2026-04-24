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La Norvegia vuole vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni

Mondo
©IPA/Fotogramma

Il governo nordeuropeo presenta un disegno di legge "per un'infanzia in cui i bambini siano bambini". Diversi paesi europei, come Francia, Spagna e Danimarca, hanno già annunciato la loro intenzione di stabilire un'età minima digitale per l'accesso ai social media

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Il governo norvegese presenterà un disegno di legge per vietare l'accesso ai social media ai giovani di età inferiore ai 16 anni. Lo ha annunciato il primo ministro Jonas Gahr Store in un comunicato.

"Presentiamo questo disegno di legge perché vogliamo un'infanzia in cui i bambini possano essere bambini. Il gioco, l'amicizia e la vita quotidiana non dovrebbero essere soppiantati da algoritmi e schermi. Si tratta di una misura importante per proteggere la vita digitale" dei minori, ha aggiunto.

Come in altri paesi

Il disegno di legge sarà presentato entro la fine dell'anno, ha affermato il governo. In base a questa nuova legge, i giganti della tecnologia saranno tenuti a verificare l'età dei loro giovani utenti. Diversi paesi europei, come Francia, Spagna e Danimarca, hanno già annunciato la loro intenzione di stabilire un'età minima digitale per l'accesso ai social media. Altri, come Australia e Turchia, hanno già adottato una legge simile.

Anche la Commissione europea ha dimostrato il suo impegno nella protezione dei bambini e degli adolescenti, in particolare presentando a metà aprile un'app per la verifica dell'età, che sarà presto disponibile per i cittadini europei.

 

In Norvegia, questo limite di età entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui il giovane compie 16 anni. "Mi aspetto che le aziende tecnologiche garantiscano il rispetto del limite di età. Non possiamo lasciare che siano i bambini a farsi carico della responsabilità di stare lontani dalle piattaforme che non sono autorizzati a utilizzare. Questa responsabilità ricade sulle aziende che forniscono questi servizi. Devono implementare un'efficace verifica dell'età e rispettare la legge fin dal primo giorno", ha sottolineato Karianne Tung, Ministro norvegese della Digitalizzazione e della Pubblica Amministrazione. Il numero di bambini con telefoni cellulari che utilizzano i social media è in calo, segno dell'efficacia di questo tipo di misura restrittiva, secondo il governo.

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