La Turchia vieta l'utilizzo dei social ai minori di 15 anni

Il parlamento turco ha approvato un disegno di legge che vieta alle persone minori di 15 anni di registrarsi ai social network. La norma entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La Turchia si aggiunge così a un gruppo crescente di Paesi che stanno introducendo restrizioni simili: misure analoghe sono già operative in Australia e Indonesia.