La Turchia vieta l'utilizzo dei social ai minori di 15 anni

La Turchia ha approvato un disegno di legge per vietare i social ai minori di 15 anniMondo
Le piattaforme dovranno attivare verifiche dell'età, controlli parantali e limitare pubblicità dannose, pena sanzioni. Obbligo, inoltre, di rimozione entro un'ora dei contenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale sulle piattaforme più grandi
Il parlamento turco ha approvato un disegno di legge che vieta alle persone minori di 15 anni di registrarsi ai social network. La norma entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La Turchia si aggiunge così a un gruppo crescente di Paesi che stanno introducendo restrizioni simili: misure analoghe sono già operative in Australia e Indonesia.
Obblighi per la piattaforme digitali
Il disegno di legge impone ai social network di introdurre sistemi efficaci di verifica dell'età e strumenti di controllo parentale. Tra questi, funzionalità che consentano ai genitori di gestire gli account dei figli, di monitorare il tempo di utilizzo delle app e autorizzare eventuali acquisti. Le piattaforme dovranno inoltre adottare misure per limitare pubblicità ingannevoli o potenzialmente dannose per gli adolescenti, con il rischio di sanzioni amministrative, divieti pubblicitari o restrizioni di accesso in caso di inadempienza. Per i contenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale, le piattaforme con oltre 10 milioni di utenti giornalieri attivi in Turchia saranno tenute a rimuoverli entro un'ora dalla segnalazione.