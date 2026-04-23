Perché l'immagine della Cina sta migliorando tra gli americani

Il sondaggio, condotto dal Pew Research Center, rivela che nonostante la maggioranza degli statunitensi continui ad avere un’opinione sfavorevole della Cina, tra il 2023 e il 2026 la quota di giudizi positivi è quasi raddoppiata, passando dal 14 al 27%
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