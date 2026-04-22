Taiwan, Lai annulla visita in eSwatini: non concesso permesso sorvolo

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Taiwan, il presidente Lai annulla visita in eSwatini: non concessi i permessi di sorvolo

Mondo
©Ansa

“A quanto ci risulta", ha fatto sapere l'ufficio di Lai, "tre Paesi – le Seychelles, Mauritius e il Madagascar – hanno revocato unilateralmente i permessi di volo per l’aereo presidenziale senza preavviso. La vera ragione è da ricercarsi nelle intense pressioni esercitate dalle autorità cinesi, comprese le coercizioni economiche”

ascolta articolo

Il viaggio del presidente di Taiwan Lai Ching-te in Eswatini, previsto per questa settimana, è stato cancellato dopo che tre Paesi africani hanno revocato il permesso di sorvolare i loro territori. Lo ha dichiarato lo stesso ufficio di Lai, denunciando pressioni da parte della Cina. “A quanto ci risulta, tre Paesi – le Seychelles, Mauritius e il Madagascar – hanno revocato unilateralmente i permessi di volo per l’aereo presidenziale senza preavviso. La vera ragione è da ricercarsi nelle intense pressioni esercitate dalle autorità cinesi, comprese le coercizioni economiche”, recita la nota.

Unico Paese africano a riconoscere Taiwan

Il viaggio di Lai, previsto da oggi fino al 26 aprile, avrebbe dovuto coincidere con il 40mo anniversario dell’ascesa al trono e il 58mo compleanno del re di Eswatini Mswati III. L’ultima visita di un presidente taiwanese nel Paese dell’Africa meridionale, unico alleato di Taipei nel continente, è stata effettuata nel 2023 da Tsai Ing-wen. Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio senza alcun diritto a intrattenere relazioni diplomatiche, ha attualmente legami diplomatici solo con 12 Paesi: Città del Vaticano, Eswatini, Isole Marshall, Palau, Tuvalu, Belize, Guatemala, Haiti, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, San Cristoforo e Nevis, Paraguay.

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro a Kiev. LIVE

live Mondo

Il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue ha approvato l'ultima tessera legislativa...

Trump: "Colloqui con l'Iran possibili già venerdì". LIVE

live Mondo

Lo riporta il New York Post, citando un messaggio ricevuto dal presidente Usa. La nave...

Papa Leone in Guinea Equatoriale: "Ricchezze naturali siano di tutti"

Mondo

Sta quasi per volgere al termine il viaggio in Africa di Prevost, che tornerà in Vaticano domani....

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Taiwan, Lai annulla visita in eSwatini: non concesso permesso sorvolo

Mondo

“A quanto ci risulta", ha fatto sapere l'ufficio di Lai, "tre Paesi – le Seychelles, Mauritius e...

Mondo: I più letti