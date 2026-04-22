Papamobile di Papa Francesco trasformata in clinica non ancora a Gaza

Uno degli ultimi desideri di Papa Francesco era stato quello di convertire la sua papamobile in una clinica mobile per i bambini da inviare nella Striscia di Gaza. A un anno dalla sua morte, come riporta la Bbc , la papamobile non è ancora arrivata.

Lo scontro con le autorità israeliane

La Caritas di Gerusalemme ha portato avanti il progetto della papamobile come "Veicolo della Speranza" da inviare a Gaza fino a quando, spiega la Bbc, a dicembre è stata inclusa da Israele nella lista delle ong bannate nel Paese perché non in linea con i nuovi requisiti richiesti dalle autorità. Nonostante l'impegno da parte del Patriarca Latino di Gerusalemme, il progetto non si è ancora sbloccato. Le autorità israeliane, riporta la testata britannica, sostengono che non sia arrivata nessuna richiesta specifica e invitano a sottoporre la questione tramite i canali ufficiali, affinché venga esaminata.

Il cardinale svedese Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma, spera che arrivi presto il permesso per la papamobile per entrare a Gaza: "Si tratta di un'azione puramente umanitaria, non ha nulla a che fare con la politica". Il cardinale aggiunge: "Pensiamo sia importante per tutti. Mostrerebbe le buone intenzioni delle autorità israeliane, darebbe speranza alle persone e farebbe vedere che l'eredità spirituale di Papa Francesco viene rispettata".