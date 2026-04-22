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Macron: è morto il secondo soldato francese ferito in Libano

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Post su X

Anicet Girardin, rimpatriato ieri dal Libano dove era rimasto gravemente ferito il 18 aprile scorso durante un attacco Hezbollah, non ce l'ha fatta. È quanto annuncia su X il presidente francese, Emmanuel Macron 

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Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un secondo militare che partecipava alla missione Unifil in Libano, rimasto gravemente ferito nell'attacco attribuito ad Hezbollah di sabato scorso. In un post su X Macron ha scritto: "Il caporale Anicet Girardin, rimpatriato ieri dal Libano dove era stato gravemente ferito da combattenti di Hezbollah, è morto questa mattina a causa delle sue ferite. È morto per la Francia".

LEBANON ISRAEL UNIFIL - ©Ansa

 

Il post di Macron 

"La Nazione, che domani renderà omaggio (all'altro militare ucciso, Florian Montorio, colpito mortalmente nella stessa imboscata, saluta con emozione la memoria del caporale in capo Anicet Girardin e il suo sacrificio", sottolinea il presidente,  rivolgendo i pensieri più sinceri nonché il profondo cordoglio" della nazione francese "ai suoi familiari, ai suoi cari, come anche alle famiglie degli altri feriti". La Francia, conclude Macron, rende infine "omaggio all'impegno esemplare dei nostri eserciti nell'Unifil, che operano con coraggio e determinazione al servizio della Francia e della pace in Libano". 

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