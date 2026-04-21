Il Tribunale di Sion ha prorogato di tre mesi – quindi fino al 10 luglio – le misure dell'obbligo di firma e del divieto di espatrio per Jessica Moretti, indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'inchiesta per il rogo del Constellation. Secondo il pm, si è "intensificato" il pericolo di fuga in Francia della famiglia Moretti. Il tribunale non ha condiviso questa valutazione e ha confermato le misure decise a gennaio e in scadenza

Prorogate le misure cautelari per Jessica Moretti

Il Tribunale, in particolare, ha prorogato di tre mesi – quindi fino al 10 luglio – le misure dell'obbligo di firma e del divieto di espatrio. Jessica Moretti è indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'inchiesta per il rogo del Constellation, a Crans-Montana. Secondo il pm, si è "intensificato" il pericolo di fuga in Francia della famiglia Moretti, che possiede una casa a Cannes. Il tribunale, però, non ha condiviso questa valutazione e ha confermato le misure decise a gennaio e in scadenza.