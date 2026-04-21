Il Tribunale di Sion ha prorogato di tre mesi – quindi fino al 10 luglio – le misure dell'obbligo di firma e del divieto di espatrio per Jessica Moretti, indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'inchiesta per il rogo del Constellation. Secondo il pm, si è "intensificato" il pericolo di fuga in Francia della famiglia Moretti. Il tribunale non ha condiviso questa valutazione e ha confermato le misure decise a gennaio e in scadenza
Le misure cautelari già in vigore per Jessica Moretti, indagata nell’inchiesta per l’incendio del Constellation a Crans-Montana nella notte di Capodanno, sono state prorogate di tre mesi. A deciderlo è stato il Tribunale per le misure coercitive del Cantone del Vallese, su richiesta della procura di Sion.
Prorogate le misure cautelari per Jessica Moretti
Il Tribunale, in particolare, ha prorogato di tre mesi – quindi fino al 10 luglio – le misure dell'obbligo di firma e del divieto di espatrio. Jessica Moretti è indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'inchiesta per il rogo del Constellation, a Crans-Montana. Secondo il pm, si è "intensificato" il pericolo di fuga in Francia della famiglia Moretti, che possiede una casa a Cannes. Il tribunale, però, non ha condiviso questa valutazione e ha confermato le misure decise a gennaio e in scadenza.
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L’ordinanza
L'ordinanza del Tribunale di Sion, contenuta nel dossier dell'inchiesta sul rogo del Constellation in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, risale allo scorso 14 aprile. Nel dibattimento che ha preceduto la decisione, il pubblico ministero ricorda che "la famiglia Moretti è attualmente nelle condizioni di disporre di un punto d'appoggio nel suo appartamento di Cannes che le autorità francesi hanno rifiutato di sequestrare". Secondo il giudice delle misure coercitive, invece, "l'anonimato che cerca una persona in fuga è in questo caso impossibile da concretizzare vista la dimensione internazionale assunta dalla vicenda che è largamente mediatizzata". Rimangono ancora in vigore le misure cautelari nei confronti di Jacques Moretti, indagato con la moglie Jessica.
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