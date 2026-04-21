Crans Montana, Meloni a Sky TG24: vergogna fatture ospedali a famiglie

La premier ai nostri microfoni torna sugli ultimi sviluppi della strage di Capodanno. In precedenza aveva scritto sui social di avere sentito l'ambasciatore: "Le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla", assicura Meloni in merito alla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana

"L'ultima vergogna". Così Giorgia Meloni ai microfoni di Sky TG24 ha definito la vicenda delle fatture inviate dagli ospedali svizzeri alle famiglie delle vittime. "Restiamo in contatto con tutte le famiglie delle vittime a cui garantiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro supporto. Continuiamo a fare tutto quello che possiamo per aiutarle". "Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana", aveva scritto in precedenza sui social la presidente del Consiglio. "Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre", rimarca la premier.

"Hanno assicurato che è un errore"

"Ho parlato con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla. Ma ho chiesto all’Ambasciatore di tenere altissima l’attenzione su questo tema, perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull’Italia". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, dopo la notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana.

"Il Governo italiano - assicura - rinnova la propria solidarietà ai ragazzi rimasti coinvolti e alle loro famiglie, e continuerà a fare tutto quello che è necessario per fare luce sulla tragedia e accertare le responsabilità".