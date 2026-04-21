Se nel complesso i progressi degli ultimi anni nella lotta al cambiamento climatico sembrano proficui alla maggioranza della popolazione mondiale, restano delle sacche consistenti di cittadini che pensano si dovrebbe fare di più. Interessante vedere dove si concentrano gli insoddisfatti: proprio nei Paesi dove le performance ambientali sono migliori. Un dato che evidenzia uno scollamento tra percezione e realtà. La fotografia in numeri
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider