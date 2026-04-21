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Mondo

Il mondo è sempre più soddisfatto degli sforzi contro la crisi climatica

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Se nel complesso i progressi degli ultimi anni nella lotta al cambiamento climatico sembrano proficui alla maggioranza della popolazione mondiale, restano delle sacche consistenti di cittadini che pensano si dovrebbe fare di più. Interessante vedere dove si concentrano gli insoddisfatti: proprio nei Paesi dove le performance ambientali sono migliori. Un dato che evidenzia uno scollamento tra percezione e realtà. La fotografia in numeri

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