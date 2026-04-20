Veterano nell'esercito statunitense già arrestato nel 2019 per possesso illegale di armi da fuoco, il 31enne avrebbe aperto il fuoco a seguito di una “violenza domestica”, come ha riferito la polizia, uccidendo otto bambini tra i 3 e gli 11 anni. Sette di questi erano suoi figli. In seguito, Elkins è stato fermato e neutralizzato dagli agenti

Si chiama Shamar Elkins il responsabile della sparatoria a Shreveport in Louisiana, che ha ucciso otto bambini tra i 3 e gli 11 anni. Sette di questi erano suoi figli. Veterano nell'esercito statunitense già arrestato nel 2019 per possesso illegale di armi da fuoco, il 31enne avrebbe aperto il fuoco a seguito di una “violenza domestica”, come ha riferito la polizia. In seguito, Elkins è stato fermato e neutralizzato dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla Cnn , il 31enne avrebbe sparato in tre diverse abitazioni di Shreveport, non lontane l'una dall'altra. Si tratta, per il quotidiano statunitense, della sparatoria di massa più sanguinosa negli Stati Uniti dal gennaio 2024.

Le vittime della sparatoria

Le vittime erano tutti fratelli e sorelle: tre bambini e cinque bambine tra i 3 e gli 11 anni. L'ottava vittima era invece un cugino. Secondo le ricostruzioni, un altro bambino, forse minorenne e probabilmente ferito, sarebbe riuscito a fuggire da una delle abitazioni prese d'assalto dal 31enne armato, correndo verso una casa vicina. A seguito della sparatoria, Elkins avrebbe rubato un'auto e sarebbe fuggito, per poi essere inseguito e ucciso dalla polizia, che attualmente indaga sulla vicenda.

Chi è Shamar Elkins

Come riferisce ancora la Cnn, citando un rapporto della polizia, Elkins era stato arrestato nel 2019 per possesso illegale di armi da fuoco, dopo che un uomo a bordo di un'auto gli aveva puntato una pistola contro. Elkins avrebbe reagito sparando cinque colpi contro il veicolo. Secondo quanto riportato dall'Esercito degli Stati Uniti, il 31enne avrebbe anche prestato servizio nella Guardia Nazionale dell'Esercito della Louisiana per sette anni, fino all'agosto 2020.