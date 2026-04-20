Sparatoria in Louisiana, 7 degli 8 bimbi uccisi erano figli del killer

A Shreveport un 31enne ha ucciso otto bambini, sette dei quali suoi figli, prima di essere ucciso dalla polizia dopo un inseguimento. Nella sparatoria sarebbero rimaste gravemente ferite anche la moglie del sospettato e una donna ritenuta la sua fidanzata

Sette degli otto bambini uccisi ieri a Shreveport, in Lousiana, erano figli del killer, identificato nel 31enne Shamar Elkins, che ha aperto il fuoco ed è stato poi ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, dopo aver tentato la fuga a bordo di un’auto rubata. Lo riferiscono funzionari della polizia di Shreveport citati da Nbc.

Le vittime e i feriti



Secondo quanto ricostruito, la moglie del sospettato e una donna ritenuta la sua fidanzata sono rimaste gravemente ferite durante la sparatoria, avvenuta in due abitazioni nelle prime ore del mattino. L’ufficio del medico legale della parrocchia di Caddo, ha riferito che tra i bambini uccisi vi erano tre maschi e cinque femmine, con età comprese tra i 3 e gli 11 anni. L’ottava vittima era un cugino dei bambini, secondo quanto comunicato dall’ufficio del medico legale.



La fuga del killer



L'autore del massacro dapprima in fuga, è stato braccato e freddato dalla polizia. Poco prima del folle gesto, il killer ha pubblicato sui social una foto con una delle sue figlie con un hamburger in mano. Secondo una delle ipotesi più accreditate, la sparatoria sarebbe scaturita da violenza domestica. "Si tratta di una scena di vaste proporzioni, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto”, ha detto il capo della polizia locale, Wayne Smith.