Usa, piloti di linea miagolano su frequenza radio: indagini in corso

L'audio è stato registrato dai sistemi di controllo dell’aeroporto Ronald Reagan di Washington. Lo scambio sarebbe avvenuto sulla cosiddetta frequenza "guardia", una frequenza radio di emergenza nota nell'aviazione civile e monitorata sia dai piloti che dai controllori del traffico aereo

La Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine in seguito alla diffusione di una registrazione radio piuttosto insolita: il miagolio di due piloti su una frequenza di controllo del traffico aereo vicino all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington. L'audio dell'episodio, avvenuto il 12 aprile scorso, si è rapidamente diffuso online e ha spinto l'agenzia a verificarne l'autenticità. L'indagine dovrà ora accertare l'identità dei piloti coinvolti, il contesto esatto in cui sono stati emessi i rumori e, soprattutto, se tali trasmissioni costituiscano una violazione punibile delle normative federali.

"Miao" e "bau" su frequenza di emergenza

Lo scambio sarebbe avvenuto sulla cosiddetta frequenza "guardia", una frequenza radio di emergenza nota nell'aviazione civile e monitorata sia dai piloti che dai controllori del traffico aereo. Il suo utilizzo è normalmente riservato a situazioni gravi, in particolare quando un aeromobile incontra un problema tecnico o quando un equipaggio deve effettuare una chiamata urgente. Secondo le prime notizie diffuse dai media americani, i suoni uditi alla radio non provenivano da un incidente a bordo né, tantomeno, sarebbero frutta di intelligenza artificiale. I miagolii e l’imitazione dell’abbaiare di un cane sarebbero il frutto di una conversazione goliardica di due piloti. Nell'estratto che circola, tra “miao” e “bau”, si sente intervenire una terza persona che richiama all'ordine i due piloti: “You need to be professional pilots” (“Dovreste essere dei piloti professionisti”). Un richiamo rimasto inascoltato.