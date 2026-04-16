Dei documenti catastali che risalgono al XVII secolo, scoperti dalla ricercatrice del King’s College Lucy Munro, hanno permesso di individuare, dopo secoli, la casa che William Shakespeare acquistò a Londra negli ultimi anni della sua vita. Lo riporta la Bbc. La notizia dell’acquisto di una casa a Londra, da parte del grande drammaturgo nel 1613, tre anni prima di morire a 52 anni, era nota da tempo ma ubicazione e dimensioni della proprietà erano sconosciute. Ora gli studi di Munro hanno permesso di localizzare l'esatta posizione della casa, che si trovava nel quartiere di Blackfriars, piccolo distretto a nord del Tamigi che comprendeva il teatro utilizzato dai King's Men, la compagnia di attori per cui Shakespeare scriveva e recitava.

La nuova scoperta e gli ultimi anni del drammaturgo

Finora gli studiosi hanno ritenuto che Shakespeare si fosse ritirato dalla carriera teatrale poco dopo aver acquistato la casa londinese e fosse tornato a Stratford-upon-Avon. Ma la nuova scoperta potrebbe indicare che il drammaturgo abbia trascorso più tempo a Londra di quanto si credesse in precedenza. “Sappiamo che Shakespeare scrisse 'Due nobili parenti' a quattro mani con John Fletcher nel 1613, e questa nuova scoperta prova che la casa di Blackfriars fosse piuttosto imponente rende plausibile l'ipotesi che parte dell'opera possa essere stata scritta proprio in questa proprietà" ha dichiarato Munro, secondo quanto riportato dalla Bbc.