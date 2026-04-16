Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha condannato un video diventato virale sui social media in cui due poliziotti picchiano un afroamericano. Il filmato, ripreso con un cellulare, mostra gli agenti che tentano di arrestare un uomo all'interno di un negozio a Brooklyn, colpendolo al volto e sferrandogli dei calci una volta che è caduto a trova a terra. "La violenza usata dagli agenti del NYPD in questo video è estremamente inquietante e inaccettabile. La polizia non dovrebbe mai trattare una persona in questo modo", ha scritto il primo cittadino annunciando che il dipartimento di polizia di New York ha aperto un'indagine. A quanto pare, gli agenti avrebbero scambiato l'uomo per uno spacciatore.