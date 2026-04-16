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Haiti, 12 morti per piogge torrenziali nel Nord-Ovest del Paese

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Secondo la Protezione civile, le aree più colpite sono Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord e Anse-à-Foleur, dove le inondazioni hanno provocato vittime, feriti gravi e centinaia di sfollati

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Almeno 12 persone sono morte e ingenti danni materiali sono stati registrati nel dipartimento del Nord-Ovest di Haiti dopo tre giorni di piogge torrenziali tra l'11 e il 13 aprile. Lo riferisce il sito del quotidiano haitiano Le Nouvelliste, precisando che secondo la Protezione civile, le aree più colpite sono Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord e Anse-à-Foleur, dove le inondazioni hanno provocato vittime, feriti gravi e centinaia di sfollati. Oltre 800 abitazioni risultano allagate, mentre infrastrutture chiave sono state danneggiate: sommerso l'ospedale locale e distrutto il ponte di Ti Rivyè. Le principali arterie stradali sono impraticabili, con trasporti bloccati e attività scolastiche e commerciali sospese. Gravi ripercussioni anche per l'agricoltura, con coltivazioni devastate e bestiame trascinato via dalle acque. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'isolamento delle zone colpite. Le autorità locali lanciano un appello urgente per aiuti umanitari, tra cui cibo, acqua potabile e kit igienici, mentre proseguono evacuazioni e interventi di emergenza. 

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