Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australia, esplosioni e un incendio in raffineria di carburante

Mondo
©Getty

I vigili del fuoco del Victoria hanno dichiarato di essere intervenuti in seguito a numerose segnalazioni di esplosioni e fiamme presso la raffineria di petrolio Viva a Geelong. Lo stabilimento fornisce il 10% di carburante del paese

ascolta articolo

Un grosso incendio è divampato in una delle due raffinerie di petrolio ancora operative in Australia, che fornisce il 10% del carburante del paese. I vigili del fuoco del Victoria hanno dichiarato di essere intervenuti alle 23:15 di mercoledì, in seguito a numerose segnalazioni di esplosioni e fiamme presso la raffineria di petrolio Viva a Geelong, nello stato di Victoria. "L'incendio ha coinvolto "combustibili liquidi e gas" ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco del Victoria in un comunicato. La società australiana Viva Energy ha reso noto che la maggior parte delle unità della sua raffineria di Geelong continua a operare e a lavorare carburante, seppur a ritmi minimi per garantire la sicurezza dell'intero sito dopo il rogo.

Mondo: Ultime notizie

Iran, Reuters: "Teheran potrebbe aprire lato omanita di Hormuz"

Mondo

L'Iran potrebbe consentire alle navi di navigare liberamente attraverso il lato omanita dello...

Meloni a Zelensky: "Italia con Kiev. Occidente diviso regalo a Mosca"

Mondo

"In questi quattro anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco...

Trump: “Meloni negativa, con chi rifiuta aiuto cambia il rapporto”

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti è anche tornato a parlare di Leone XIV in un post su Truth, dopo...

Papa Leone XIV oggi in Camerun: "La pace non è uno slogan"

Mondo

Prevost è il terzo Pontefice a visitare il Paese, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il...

+++RIPETIZIONE CON DIDASCALIA CORRETTA+++ Pope Leo XIV arrives at Yaounde' Nsimalen International Airport in Yaounde', Cameroon, on the third day of an 11-day apostolic journey to Africa, 15 April 2026. ANSA/LUCA ZENNARO

Turchia, sparatoria in una scuola media: morti e diversi feriti

Mondo

La sparatoria è avvenuta intorno alle 13.30 locali nella scuola media Ayser Calik nel quartiere...

Mondo: I più letti