Australia, esplosioni e un incendio in raffineria di carburante

Un grosso incendio è divampato in una delle due raffinerie di petrolio ancora operative in Australia, che fornisce il 10% del carburante del paese. I vigili del fuoco del Victoria hanno dichiarato di essere intervenuti alle 23:15 di mercoledì, in seguito a numerose segnalazioni di esplosioni e fiamme presso la raffineria di petrolio Viva a Geelong, nello stato di Victoria. "L'incendio ha coinvolto "combustibili liquidi e gas" ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco del Victoria in un comunicato. La società australiana Viva Energy ha reso noto che la maggior parte delle unità della sua raffineria di Geelong continua a operare e a lavorare carburante, seppur a ritmi minimi per garantire la sicurezza dell'intero sito dopo il rogo.