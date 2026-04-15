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I giovani israeliani sono sempre più di destra

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il prossimo 27 ottobre in Israele si vota e, secondo un recente sondaggio, la nuova generazione di elettori, di cui la maggior parte ha già prestato servizio militare e che andrà alle urne per la prima volta, guarda alle proposte politiche conservatrici con grande interesse. Parliamo dell'8% della popolazione e di una fascia anagrafica che, in prospettiva, inciderà in modo significativo sugli equilibri politici del Paese

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