I giovani israeliani sono sempre più di destra

Il prossimo 27 ottobre in Israele si vota e, secondo un recente sondaggio, la nuova generazione di elettori, di cui la maggior parte ha già prestato servizio militare e che andrà alle urne per la prima volta, guarda alle proposte politiche conservatrici con grande interesse. Parliamo dell'8% della popolazione e di una fascia anagrafica che, in prospettiva, inciderà in modo significativo sugli equilibri politici del Paese