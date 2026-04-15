Perché il cancelliere Merz è così impopolare in Germania

In una classifica globale che include 24 leader internazionali, il cancelliere della Germania occupa l'ultimo posto per tasso di approvazione. E il giudizio dei tedeschi nei confronti dell'esecutivo è altrettando severo. Vediamo tutti i numeri che raccontano l'insoddisfazione dei cittadini, anche rispetto ad altri statisti europei, e quali sono i temi che fanno scendere in picchiata i sondaggi
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