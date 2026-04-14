Il democratico Eric Swalwell e il repubblicano Tony Gonzales hanno annunciato l'intenzione di lasciare il seggio a seguito delle accuse rivolte da diverse donne e una relazione con una collaboratrice dello staff che si è poi tolta la sfida ascolta articolo

Due deputati americani si sono dimessi per accuse di violenza sessuale e condotte sessuali inappropriate. Si tratta del democratico Eric Swalwell e del repubblicano Tony Gonzales.

La posizione di Swalwell Swalwell è stato il primo a rassegnare le sue dimissioni dal seggio alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per la California, a seguito delle accuse di violenza sessuale e condotta inappropriata denunciate da diverse donne, che lo hanno anche costretto a rinunciare alla candidatura a governatore dello Stato. "Chiedo scusa di cuore alla mia famiglia, al mio staff e ai miei elettori per gli errori di valutazione che ho commesso in passato - ha scritto su X respingendo comunque le accuse -. Combatterò la grave e falsa accusa che mi è stata mossa. Tuttavia devo assumermi la responsabilità e fare i conti con gli errori che ho effettivamente commesso".

Gonzales: "C'è un tempo per ogni cosa" Tony Gonzales, deputato repubblicano, lo ha seguito un'ora dopo annunciando che "presenterà le dimissioni" dal Congresso quando la Camera tornerà a riunirsi il 14 aprile. "C'è un tempo per ogni cosa e Dio ha un piano per tutti noi - ha detto Gonzales. Quando il Congresso tornerà a riunirsi domani, presenterò le mie dimissioni dall'incarico. È stato un privilegio servire la grande gente del Texas".