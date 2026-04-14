Il democratico Eric Swalwell e il repubblicano Tony Gonzales hanno annunciato l'intenzione di lasciare il seggio a seguito delle accuse rivolte da diverse donne e una relazione con una collaboratrice dello staff che si è poi tolta la sfida
Due deputati americani si sono dimessi per accuse di violenza sessuale e condotte sessuali inappropriate. Si tratta del democratico Eric Swalwell e del repubblicano Tony Gonzales.
La posizione di Swalwell
Swalwell è stato il primo a rassegnare le sue dimissioni dal seggio alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per la California, a seguito delle accuse di violenza sessuale e condotta inappropriata denunciate da diverse donne, che lo hanno anche costretto a rinunciare alla candidatura a governatore dello Stato. "Chiedo scusa di cuore alla mia famiglia, al mio staff e ai miei elettori per gli errori di valutazione che ho commesso in passato - ha scritto su X respingendo comunque le accuse -. Combatterò la grave e falsa accusa che mi è stata mossa. Tuttavia devo assumermi la responsabilità e fare i conti con gli errori che ho effettivamente commesso".
Gonzales: "C'è un tempo per ogni cosa"
Tony Gonzales, deputato repubblicano, lo ha seguito un'ora dopo annunciando che "presenterà le dimissioni" dal Congresso quando la Camera tornerà a riunirsi il 14 aprile. "C'è un tempo per ogni cosa e Dio ha un piano per tutti noi - ha detto Gonzales. Quando il Congresso tornerà a riunirsi domani, presenterò le mie dimissioni dall'incarico. È stato un privilegio servire la grande gente del Texas".
I dubbi sulle tempistiche
Tuttavia, non è risultato immediatamente chiaro se Gonzales si sarebbe dimesso dal Congresso con effetto immediato. Il politico texano aveva già annunciato l'intenzione di ritirare la propria candidatura per la rielezione come deputato dopo aver ammesso, il mese scorso, di aver avuto una relazione con una collaboratrice del suo staff, la quale si è poi tolta la vita. Le polemiche attorno a Gonzales si erano in parte placate dopo il suo ritiro dalla campagna elettorale, ma sono divampate nuovamente in seguito alle accuse di aggressione sessuale e condotta inappropriata mosse contro Swalwell, riportate venerdì da diverse testate giornalistiche. Il deputato democratico, a causa della bufera politica, è stata costretto a sospendere la sua campagna per la corsa alla carica di governatore della California, prima di gettare del tutto la spugna, pur ribadendo la sua innocenza rispetto alle accuse di stupro e molestie sessuali da almeno quattro donne.