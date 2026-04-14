Casa Bianca, Trump ordina McDonald's e offre 100 dollari alla rider

Il presidente statunitense ha inscenato una consegna DoorDash della nota catena di fast food all'interno dello Studio Ovale, per promuovere le nuove detrazioni fiscali sulle mance e promettendo sgravi fino a 25mila dollari. Una rider ha consegnato un hamburger con patatine fritte e Trump le ha offerto una mancia da 100 dollari

Donald Trump ha ordinato McDonald's alla Casa Bianca offrendo una mancia da 100 dollari a una rider. Il presidente statunitense ha inscenato una consegna DoorDash della nota catena di fast food all'interno dello Studio Ovale, con l'obiettivo di promuovere le nuove detrazioni fiscali sulle mance e promettendo sgravi fino a 25mila dollari. Per la prima volta nella storia della Casa Bianca, una rider ha bussato alla porta dello studio del presidente americano per consegnare un hamburger con patatine fritte. Il tycoon le ha offerto, davanti ai giornalisti, una mancia da 100 dollari.

La consegna McDonald's nello Studio Ovale

Il presidente statunitense ha colto l'occasione per presentare la nuova disposizione che consente ai lavoratori aventi diritto di detrarre fino a 25mila dollari di reddito da mance dalle tasse federali. Durante l'incontro, autorizzato anticipatamente, la rider ha dichiarato di aver ottenuto circa 11mila dollari di sgravi fiscali. "Lei è davvero gentile, le andrebbe di fare una piccola conferenza stampa con me? Questa non è gente molto simpatica!", ha detto il tycoon rivolgendosi alla lavoratrice. "Farò qualsiasi cosa lei mi chieda", ha risposto lei che è rimasta accanto al presidente Usa per tutta la durata dello scambio con la stampa.