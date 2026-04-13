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Perché nel 2025 le richieste d’asilo in Ue sono calate?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un recente aggiornamento Eurostat, conferma un trend discendente già registrato l’anno precedente, dopo il picco toccato nel 2023, quando a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina il numero di richiedenti asilo superò per la prima volta dal 2016 quota un milione

 

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