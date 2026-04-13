L'eurodeputata Avs, detenuta per 15 mesi in Ungheria con l'accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra, celebra la sconfitta di Orban. Sui social compare felice e sorridente con un post in cui congeda "per sempre" l'ex presidente
Sorride e saluta con la mano l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis, nella foto postata su X mentre mostra il cartello con su scritto "Goodbye forever Mr.Orban". E aggiunge: "Non una vittoria della sinistra, ma almeno una pesantissima sconfitta dell'estrema destra globale e - speriamo - la fine del regime. L'Ungheria e l'Europa saranno posti migliori senza Orban. Spiace per Meloni e Salvini. A mai più rivederci".
Salis: "Ungheria e Ue ora un posto migliore"
"L'Ungheria e l'Europa saranno un posto migliore senza Viktor Orban. Arrivederci per sempre!". Lo scrive l'eurodeputata Avs Ilaria Salis, detenuta per 15 mesi in Ungheria con l'accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra. Salis accompagna le sue parole sui social con le immagini che la ritraggono sorridente mostrare la scritta: "Goodbye forever Mr. Orban!"
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La folla esulta, ride e si abbraccia nella capitale ungherese. Per le strade della città si sentono cori e urla di gioia dopo che il premier uscente Viktor Orban ha ammesso la sconfitta. Alle prime proiezioni il boato della folla, poi tanta musica. 'Abbiamo liberato l'Ungheria, insieme abbiamo sostituito il regime di Orban, insieme ci siamo ripresi la nostra patria' ha detto il neo premier sventolando una bandiera ungherese mentre dagli altoparlanti risuona 'My Way' di Frank Sinatra