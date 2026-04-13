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La folla esulta, ride e si abbraccia nella capitale ungherese. Per le strade della città si sentono cori e urla di gioia dopo che il premier uscente Viktor Orban ha ammesso la sconfitta. Alle prime proiezioni il boato della folla, poi tanta musica. 'Abbiamo liberato l'Ungheria, insieme abbiamo sostituito il regime di Orban, insieme ci siamo ripresi la nostra patria' ha detto il neo premier sventolando una bandiera ungherese mentre dagli altoparlanti risuona 'My Way' di Frank Sinatra