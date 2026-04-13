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Australia, per la prima volta un capo dell'esercito donna: incarico a Susan Coyle a luglio

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©Getty

Il tenente generale Susan Coyle, attuale capo delle capacità congiunte, diventerà capo dell'esercito a luglio, ha dichiarato il governo in un comunicato

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L'Australia ha annunciato che per la prima volta nella storia una donna guiderà il suo esercito, nell'ambito di un rimpasto ai vertici delle forze armate. Il tenente generale Susan Coyle, attuale capo delle capacità congiunte, diventerà capo dell'esercito a luglio, ha dichiarato il governo in un comunicato, secondo quanto riporta Reuters. Coyle sostituirà il tenente generale Simon Stuart. La nomina di Coyle arriva mentre le forze armate australiane cercano di aumentare il numero di ufficiali donne nei loro ranghi e si trovano ad affrontare un'ondata di accuse di molestie sessuali e discriminazioni sistematiche. 

Susan Coyle - ©Getty

Susan Coyle nel ruolo da luglio

"Da luglio, avremo la prima donna a capo dell'esercito nei 125 anni di storia dell'esercito australiano", ha dichiarato il Primo Ministro Anthony Albanese in un comunicato, mentre il Ministro della Difesa Richard Marles ha definito la nomina di Coyle un "momento profondamente storico". Coyle, 55 anni, si è arruolata nell'esercito nel 1987 e ha ricoperto numerosi ruoli di comando di alto livello. Attualmente le donne rappresentano circa il 21% delle Forze di Difesa australiane (Adf) e il 18,5% dei ruoli di leadership di alto livello. 

Forze armate da tempo nella bufera per accuse di molestie

Le Forze di Difesa australiane (Adf) hanno fissato l'obiettivo di raggiungere una partecipazione femminile complessiva del 25% entro il 2030. Lo scorso ottobre, è stata intentata una class action contro le Adf, accusate di non aver protetto migliaia di ufficiali donne da aggressioni sessuali, molestie e discriminazioni sistematiche.  

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