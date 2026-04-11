New York, ferisce col machete tre persone a Grand Central: ucciso

L'aggressione si è verificata alle 9:50 locali, le 15:50 in Italia. I feriti hanno 85, 70 e 60 anni. La polizia ha chiesto su X di evitare le vicinanze della stazione

Armato di machete ha ferito tre persone, prima di essere ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia. Il fatto è avvenuto l’11 aprile alla stazione Grand Central di New York alle 9:50 del mattino locali (le 15:50 in Italia). Secondo quanto riportato dal New York Post, i feriti hanno 85, 70 e 65 anni. Stando a quanto riferito dall’emittente locale WPIX, che inizialmente aveva parlato di due feriti, si troverebbero in condizioni critiche e sono stati trasportati in ospedale. Un testimone ha raccontato che almeno una persona è stata colpita con un'arma da taglio di grandi dimensioni, apparentemente un machete. La polizia della metropoli ha chiesto su X di "evitare le vicinanze della stazione Grand Central", avvertendo della possibilità di ritardi e traffico intenso nell'area circostante.