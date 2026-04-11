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Se l’IA entra in biblioteca per censurare i libri

Ludovica Passeri

©Getty

L’uso di strumenti di intelligenza artificiale per bandire romanzi o saggi dalle scuole è sempre più diffuso: dal Regno Unito agli Stati Uniti. Ecco come gli algoritmi vengono utilizzati per stabilire cosa debbano leggere i bambini e i ragazzi 

 

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