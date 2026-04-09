Le autorità della città di Fujiyoshida, nei pressi del Monte Fuji, hanno deciso di annullare l’annuale festival dei fiori di ciliegio a causa dell’elevato numero di turisti, cresciuto negli ultimi anni fino a diventare difficile da gestire per la popolazione locale. La popolarità dell’evento è aumentata anche in seguito alla diffusione sui social di una foto, diventata virale, del Monte Fuji innevato sullo sfondo di una pagoda rossa e dei ciliegi in fiore.

Aumento dei visitatori e impatto sulla città

Nel 2025, l’afflusso incontrollato di turisti ha causato una congestione cronica del traffico e l'accumulo di rifiuti in città. Alcuni residenti hanno inoltre segnalato comportamenti scorretti, come ingressi non autorizzati nei giardini privati. Il pittoresco scenario di Fujiyoshida minaccia "la vita tranquilla dei cittadini", ha spiegato il sindaco di Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, per poi sottolineare: "Siamo fortemente in preda alla crisi". "Per proteggere la dignità e l'ambiente in cui vivono i nostri cittadini, abbiamo deciso di chiudere il festival che dura da 10 anni”, ha annunciato.



Il primo festival nel 2016

La prima edizione del festival è andata in scena nel 2016, quando le autorità decisero di aprire i cancelli del parco Arakurayama Sengen per ospitare i turisti durante la stagione dei sakura (fioritura dei ciliegi). Il parco offre una vista panoramica della città dalla sua pagoda, ed è diventato uno dei punti più fotografati della zona. Nel giro di pochi anni l'attrattiva della zona è cresciuta a dismisura. Il numero di visitatori è "aumentato drasticamente, superando la capacità della città e dando luogo a un sovraffollamento turistico, che sta avendo un grave impatto sull'ambiente di vita dei residenti locali”, ha spiegato il sindaco. Non è la prima volta che le autorità giapponesi intervengono per gestire i flussi turistici legati ai luoghi più fotografati. Nel 2024, come riportato dalla Bbc, a Fujikawaguchiko è stata installata una grande barriera nera per limitare l’accesso a uno dei punti panoramici più frequentati e scoraggiare comportamenti scorretti.