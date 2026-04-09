Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Overtourism per la fioritura dei ciliegi in Giappone, annullato un famoso festival

Mondo
©Getty

Annullato il festival dei fiori di ciliegio di Fujiyoshida, vicino al Monte Fuji, a causa dell’elevato numero di turisti diventato difficile da gestire. Il caso si inserisce nel fenomeno dell’overtourism in Giappone, con misure già adottate anche in altre località

ascolta articolo

Le autorità della città di Fujiyoshida, nei pressi del Monte Fuji, hanno deciso di annullare l’annuale festival dei fiori di ciliegio a causa dell’elevato numero di turisti, cresciuto negli ultimi anni fino a diventare difficile da gestire per la popolazione locale. La popolarità dell’evento è aumentata anche in seguito alla diffusione sui social di una foto, diventata virale, del Monte Fuji innevato sullo sfondo di una pagoda rossa e dei ciliegi in fiore.

Aumento dei visitatori e impatto sulla città

Nel 2025, l’afflusso incontrollato di turisti ha causato una congestione cronica del traffico e l'accumulo di rifiuti in città. Alcuni residenti hanno inoltre segnalato comportamenti scorretti, come ingressi non autorizzati nei giardini privati. Il pittoresco scenario di Fujiyoshida minaccia "la vita tranquilla dei cittadini", ha spiegato il sindaco di Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, per poi sottolineare: "Siamo fortemente in preda alla crisi". "Per proteggere la dignità e l'ambiente in cui vivono i nostri cittadini, abbiamo deciso di chiudere il festival che dura da 10 anni”, ha annunciato. 

 

Il primo festival nel 2016 

La prima edizione del festival è andata in scena nel 2016, quando le autorità decisero di aprire i cancelli del parco Arakurayama Sengen per ospitare i turisti durante la stagione dei sakura (fioritura dei ciliegi). Il parco offre una vista panoramica della città dalla sua pagoda, ed è diventato uno dei punti più fotografati della zona. Nel giro di pochi anni l'attrattiva della zona è cresciuta a dismisura. Il numero di visitatori è "aumentato drasticamente, superando la capacità della città e dando luogo a un sovraffollamento turistico, che sta avendo un grave impatto sull'ambiente di vita dei residenti locali”, ha spiegato il sindaco. Non è la prima volta che le autorità giapponesi intervengono per gestire i flussi turistici legati ai luoghi più fotografati. Nel 2024, come riportato dalla Bbc, a Fujikawaguchiko è stata installata una grande barriera nera per limitare l’accesso a uno dei punti panoramici più frequentati e scoraggiare comportamenti scorretti.

Leggi anche

Allerta risveglio orsi in Giappone, scatta piano nazionale d'emergenza
FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Mondo

Giappone, ciliegi in fiore: torna la festa dell'Hanami

Durante questo periodo ell'anno migliaia di cittadini migrano per andare ad ammirare lo spettacolo dei 'sakura'. Un evento che non dura molto e per questo ricorda la fuggevolezza delle cose belle

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Zelensky: "A breve un trilaterale per porre fine alla guerra". LIVE

live Mondo

 "Porre fine alla guerra e raggiungere la pace in Ucraina è la  questione numero uno",...

Prima nave non iraniana attraversa Hormuz. Trump: Ottimista su accordo

live Mondo

L'Iran, come riferito alla Tass da una fonte iraniana, consentirà il passaggio di non più di 15...

Libano, ancora attacchi di Israele. Netanyahu: “Negoziati subito”

Mondo

La fragile tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran sta vivendo ore di incertezza a causa...

Regina Elisabetta II, a Londra una mostra sul suo stile unico. FOTO

Mondo

“Queen Elizabeth II: Her Life in Style” è il titolo di una mostra - aperta a Londra dal 10 aprile...

30 foto
Mostra stile regina Elisabetta II

Guerra Iran, Fmi: shock dell'offerta di vasta portata

Mondo

La direttrice generale del Fondo monetario internazionale, nella conferenza stampa di...

Mondo: I più letti