Iraq, Kataeb Hezbollah: "Liberata la giornalista Shelly Kittleson"

Kataeb Hezbollah, milizia filoiraniana integrata nell'esercito iracheno, ha annunciato di aver rilasciato la giornalista americana Shelly Kittleson, rapita il 31 marzo scorso a Baghadad, nei pressi dell'Hotel Palestine. Kittleson, 49 anni, collabora con vari media statunitensi e anche italiani. Kittleson è stata rilasciata "in segno di apprezzamento per le posizioni patriottiche del primo ministro uscente a condizione che lasci immediatamente il Paese", ha dichiarato in un breve comunicato Abu Mujahid al-Assaf, un funzionario della sicurezza di Kataeb Hezbollah, annunciando la liberazione della giornalista.

NYT: "Liberata in cambio di altri miliziani"

Secondo quanto riporta il New York Times, che ha citato due funzionari della sicurezza irachena, la giornalista è stata liberata in cambio del rilascio di alcuni prigionieri di Kaitab Hezbollah, secondo quanto riferito da due funzionari iracheni. Il rapimento di Kittleson è il secondo sequestro di una straniera in Iraq da parte del gruppo. Nel 2023, la stessa milizia aveva rapito Elizabeth Truskov, una studentessa di dottorato israelo-russa, tenendola in ostaggio per oltre due anni e torturandola durante la prigionia.