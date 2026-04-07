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Iraq, Kataeb Hezbollah: "Liberata la giornalista Shelly Kittleson"

Mondo

Il gruppo di miliziani iracheni aveva rapito la reporter - che lavora anche per media italiani - lo scorso 31 marzo a Baghdad. "Libera a condizione che lasci subito il Paese"

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Kataeb Hezbollah, milizia filoiraniana integrata nell'esercito iracheno, ha annunciato di aver rilasciato la giornalista americana Shelly Kittleson, rapita il 31 marzo scorso a Baghadad, nei pressi dell'Hotel Palestine. Kittleson, 49 anni, collabora con vari media statunitensi e anche italiani. Kittleson è stata rilasciata "in segno di apprezzamento per le posizioni patriottiche del primo ministro uscente a condizione che lasci immediatamente il Paese", ha dichiarato in un breve comunicato Abu Mujahid al-Assaf, un funzionario della sicurezza di Kataeb Hezbollah, annunciando la liberazione della giornalista. 

NYT: "Liberata in cambio di altri miliziani"

Secondo quanto riporta il New York Times, che ha citato due funzionari della sicurezza irachena, la giornalista è stata liberata in cambio del rilascio di alcuni prigionieri di Kaitab Hezbollah, secondo quanto riferito da due funzionari iracheni. Il rapimento di Kittleson è il secondo sequestro di una straniera in Iraq da parte del gruppo. Nel 2023, la stessa milizia aveva rapito Elizabeth Truskov, una studentessa di dottorato israelo-russa, tenendola in ostaggio per oltre due anni e torturandola durante la prigionia.

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