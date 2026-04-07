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Francia, incidente ferroviario a Lens: morto il macchinista, 27 i feriti

Mondo
©Ansa

Un Tgv ha colpito il rimorchio di un mezzo dell'esercito francese tra Béthune e Lens. A bordo c'erano circa 350 passeggeri: 27 sono rimasti feriti secondo France Presse. La circolazione ferroviaria nella zona resterà interrotta fino a fine giornata, con disagi sulle principali linee del nord del Paese

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Grave incidente ferroviario questa mattina nel nord della Francia. Intorno alle 7 del mattino, un Tgv (train à grande vitesse) ha impattato il rimorchio di un mezzo pesante dell'esercito francese lungo la tratta tra Béthune e Lens, nel Pas-de-Calais. Secondo il giornale Le Figaro, l'incidente avrebbe causato un morto e diversi feriti. Il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot è atteso sul posto insieme al presidente direttore generale della compagnia ferroviaria Sncf, Jean Castex

La vittima sarebbe il macchinista 

Secondo informazioni raccolte da Bfmtv, la persona deceduta sarebbe il macchinista che si trovava ai comandi del treno al momento dell'impatto. A bordo del Tgv viaggiavano circa 350 passeggeri: tra loro, riferisce France Presse, 27 persone sarebbero rimaste ferite.

Traffico ferroviario interrotto

''La circolazione ferroviaria tra Béthune e Lens è 'interrotta fino a fine giornata''', ha riferito la compagnia ferroviaria Sncf. Disagi anche nei collegamenti Lille-Béthune, Lille-Lens e Lille-Douai, in quanto ''l'alimentazione elettrica è stata tagliata'' in seguito allo scontro. Il Tgv avrebbe travolto il rimorchio di un mezzo militare ad un passaggio a livello, nella zona di Noeux-les-Mines. 

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