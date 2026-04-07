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Autista ligure morto travolto dal suo pullman a Lourdes

Cronaca

Federico Prato, 55 anni, lavorava per una ditta di autonoleggio di Savignone, in provincia di Genova. Aveva posteggiato il mezzo in un tratto di strada in pendenza quando, per cause ancora da chiarire, il bus avrebbe iniziato a muoversi e l'autista, che era all'esterno, sarebbe stato travolto mentre cercava di fermarlo

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Tragedia ieri sera a Lourdes. Un autista originario di Isola del Cantone (Genova), è morto travolto dal suo pullman mentre aspettava in uno dei parcheggi del santuario. Federico Prato, 55 anni, lavorava per una ditta di autonoleggio di Savignone. Aveva appena accompagnato un gruppo di fedeli in pellegrinaggio. Secondo una prima ricostruzione delle autorità francesi, l'uomo ha posteggiato il mezzo in un tratto di strada in pendenza. Per cause ancora da chiarire, il bus avrebbe iniziato a muoversi e l'autista, che era all'esterno, sarebbe stato travolto mentre cercava di fermarlo. Tra le ipotesi al vaglio quelle di un guasto meccanico o del freno a mano non inserito.

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