Elezioni Ungheria, JD Vance in visita a Budapest per sostenere Orban

Oggi e domani il vicepresidente degli Usa è in missione per portare il sostegno di Donald Trump al leader ungherese, a pochi giorni dal voto del 12 aprile, in cui Orban è indietro nei sondaggi contro il rivale Peter Magyar. Attesa per l’evento all’arena Mtk Sportpark

Quella di Vance è la presenza statunitense di più alto livello sul suolo ungherese dai tempi di George W. Bush nel 2006: un segnale che misura il peso della scommessa di Donald Trump sul suo alleato europeo più stretto e la volontà di consolidare un asse che, all'altra estremità, si salda con Vladimir Putin. Il tycoon era già intervenuto nella campagna ungherese, esortando a votare per "l'amico Viktor", elevato su Truth - rigorosamente in maiuscolo - a "combattente" e "vincente". L'endorsement secondo l’opposizione cela però possibili contropartite: "Gli aiuti, da est o da ovest, hanno sempre un prezzo", ha ammonito Magyar, il leader di Tisza.

Città blindata

Le relazioni tra Stati Uniti e Ungheria vivono la loro "età dell'oro", aveva dichiarato a febbraio il segretario di Stato americano, Marco Rubio, accogliendo Orban. Ora, in una Budapest blindata - con il piano sicurezza già scattato da giorni tra chiusure, check-point e pattugliamenti - Vance si prepara a ribadire quella linea con "un discorso sulla ricca partnership" bilaterale, colloqui ad alto livello e una conferenza stampa con il premier. "Non vedo l'ora di riceverlo", aveva scritto Orban sui social, affiancato dalla lettura del suo consigliere politico che ha definito la visita come "un momento importante per rafforzare l'alleanza", mettendo al centro "sicurezza, economia e interessi strategici”.