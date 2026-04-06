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Honduras, sequestrate 18mila piante di coca

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Attraverso i propri canali telematici, le autorità hanno informato che la piantagione è stata scoperta durante un lungo pattugliamento nel municipio di La Ceiba, nel dipartimento settentrionale di Atlántida

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Le Forze Armate dell'Honduras hanno confiscato 18mila piante di coca in una zona montuosa di difficile accesso. Attraverso i propri canali telematici, le autorità hanno informato che la piantagione è stata scoperta durante un lungo pattugliamento nel municipio di La Ceiba, nel dipartimento settentrionale di Atlántida. Nell'operazione antidroga, i militari hanno localizzato e sradicato una coltivazione estesa per oltre quattro ettari. La Polizia Militare ha perlustrato l'area per rintracciare i possibili responsabili, ma non ha riscontrato alcuna presenza umana. Secondo i dati ufficiali, dall'inizio dell'anno le forze di sicurezza hanno già smantellato 16 piantagioni, sequestrando oltre 300mila arbusti in diverse regioni nevralgiche per il narcotraffico. 

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