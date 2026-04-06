Honduras, sequestrate 18mila piante di coca

Attraverso i propri canali telematici, le autorità hanno informato che la piantagione è stata scoperta durante un lungo pattugliamento nel municipio di La Ceiba, nel dipartimento settentrionale di Atlántida
Le Forze Armate dell'Honduras hanno confiscato 18mila piante di coca in una zona montuosa di difficile accesso. Attraverso i propri canali telematici, le autorità hanno informato che la piantagione è stata scoperta durante un lungo pattugliamento nel municipio di La Ceiba, nel dipartimento settentrionale di Atlántida. Nell'operazione antidroga, i militari hanno localizzato e sradicato una coltivazione estesa per oltre quattro ettari. La Polizia Militare ha perlustrato l'area per rintracciare i possibili responsabili, ma non ha riscontrato alcuna presenza umana. Secondo i dati ufficiali, dall'inizio dell'anno le forze di sicurezza hanno già smantellato 16 piantagioni, sequestrando oltre 300mila arbusti in diverse regioni nevralgiche per il narcotraffico.