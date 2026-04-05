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La salute delle donne migliora, ma con disparità: Italia maglia nera in Ue

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un rapporto mostra luci e ombre della condizione femminile nel mondo. Accanto a segnali positivi, si evidenziano difficoltà persistenti sul piano emotivo, economico e fisico. Se si dovesse tracciare una mappa del benessere delle donne, sarebbe certamente divisa e diseguale. E dall'Italia arrivano dati non incoraggianti

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